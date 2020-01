Vali Yazıcı, OSB'de Yatırımcılara daima destek vereceğiz

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, 1. ve 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) incelemelerde bulundu. Balıkesir'in sosyoekonomik, kültürel gelişimi ile istihdamına katkı sağlayan işletmelere teşekkür eden Vali Yazıcı, tüm yatırımcıları kente davet etti.

Vali Ersin Yazıcı, Balıkesir 1. ve 2. Organize Sanayi Bölgesinde Ambalaj Sanayi, Yapı Malzemeleri, Entegre Ağaç Sanayi ile Kolonya ve Kimya Sanayi tesislerini ziyaret ederek, yapılan üretim çalışmaları hakkında bilgi aldı. Firma yetkililerinden üretim, ekipman, istihdam ve ihracat rakamları konularında bilgi alan Vali Ersin Yazıcı, kendisine iletilen talep ve beklentilerin de takipçisi olacağını söyledi.

Vali Yazıcı, Devletimiz, yatırımcılar her zaman destek veriyor"

Sık sık iş adamları ve esnaflarla bir araya gelerek değerlendirmelerde bulunduklarını aktaran Vali Yazıcı, "Balıkesir OSB, yaptığı ihracatla ülkemiz ve ilimiz ekonomisine önemli katkılarda bulunan, ilimizde önemli ölçüde istihdam sağlayan bir bölgedir. Devletimiz, yatırımcılara her zaman destek verirken bizler de iş adamlarımızın görüşlerini önemsiyor, yapılan toplantılarda sorunlarını dinliyoruz. Kente önemli ölçüde istihdam sağlayan Organize Sanayi Bölgesi şehrin kalkınmasında önemli bir lokomotif" ifadelerini kullandı.



"Balıkesir açısından önemi çok büyük

Fabrikadaki ürünleri inceleyen ve üretim tesislerini beğendiğini ifade eden Vali Yazıcı, bu güzel memleket için taş üstüne taş koyanın her daim yanında olacaklarını belirterek, fabrika yetkilileri ve çalışanlarına başarılar diledi. Yapılan her yatırımın, bulunduğu yere ekonomik katkı sağladığını ifade eden Vali Yazıcı, "Balıkesir'de istihdam ve ekonomiye katkı sağlayan böylesine önemli yatırımların yer alması bizleri mutlu ediyor. Tesislere yaptığımız ziyaretlerde iş adamlarıyla bir araya gelerek değerlendirmelerde bulunuyoruz. Katma değeri yüksek teknolojik ürünlerin üretilmesi ülkemiz ve Balıkesir açısından önemi çok büyük" dedi



"Yatırımcıların daime yanlarında olacağız"

Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi'nin kent, bölge ve ülke ekonomisine çok önemli katkı sağladığına dikkat çeken ve bölgede faaliyet gösteren tüm işletme yöneticileri ile çalışanlara teşekkür eden Vali Ersin Yazıcı, BALOSB'de yatırım yapmak isteyen girişimcilerin daima destekçisi olduklarını bir kez daha ifade etti. Üretim tesislerinde de incelemelerde bulunan Vali Yazıcı, fabrikaların sadece bölgeye değil, Türkiye ve yurt dışına da hitap eden bir çapta olduğunu sözlerine ekledi.

Vali Ersin Yazıcı'nın BALOSB'deki ziyaret ve incelemeleri, başta yeni yatırım ve ihtisas organize sanayi bölgeleri oluşturmak üzere ekonomik kalkınmanın sağlanması, üretim, istihdam ve ihracatın arttırılması hedefinde ellerinden gelen çabayı göstermeye devam edeceklerini tekrarlaması ve tüm yatırımcılara teşekkür edip başarılar dilemesiyle son buldu.

Balıkesir OSB Müdürlüğü yetkilileri ve yatırımcılarla görüşen Vali Yazıcı, Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi'nin Balıkesir ve bölgemizin ekonomisine önemli bir katkı sağladığını ifade etti. Vali Yazıcı'ya, Balıkesir İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tarık Hekimoğlu, Balıkesir OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hüseyin Bekki, Balıkesir OSB Müdürü Mesut Eray ve 2. Organize Sanayi Bölge Müdürü Koray Urgun eşlik etti.

