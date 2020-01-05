Zeytin Tarım Satış Kooperatifi İstişare Toplantısı yapıldı

Erdek Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Yönetim Kurulu, yaklaşan Mali Genel Kurul öncesi merkez ve kırsal mahalle muhtarları ve Birlik delegeleri ile yemekli toplantı da bir araya geldi.

Erdek Öğretmenevi’nde düzenlenen toplantıda 20192020 iş yılı zeytin alım kampanyası değerlendirildi. Erdek Zeytin Tarım Satış Kooperatifi yönetim kurulu üyelerinin davetlilerle yakından ilgilendiği ve oldukça neşeli geçen toplantının açılış konuşmasını yapan Erdek Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Başkanı Abdullah Şenol, davetlilere katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Bu seneki zeytin alım kampanya döneminde yaşanan rekolte kaybının son yıllarda değişen iklim koşullarından kaynaklandığına bir kez daha vurgu yapan Şenol, bu yıl yaşanan aşırı sıcak ve kuraklık nedeniyle yüzde 50 ürün kaybının yaşandığının altını çizdi. Önümüzdeki yıllarda bu gibi kayıpların yaşanmaması, üretici ortakların alın terinin karşılığını alabilmesi için Yukarı Yapıcı ve Çeltikçi1 göletleri başta olmak üzere Kapıdağ Yarımadasında ki su kaynaklarının mutlaka sulamada kullanılması gerektiğini dile getiren Şenol, “Bu önerimin hayata geçirebilmesi devlet gücü ve desteğiyle olur. Bu amaçla DSİ Genel Müdürlüğü ve Tarım ve Orman Bakanlığı nezdinde gerekli girişimlerde bulunmak üzere 10 Ocak 2019 tarihinde yapılacak olan genel kurulda üyelerimizden yetki isteyeceğiz. Bazı ortaklarımızın bu girişimimizi çarpıttığını gözlemliyoruz. Yerel su kaynaklarının Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı tarafından yürütülen zeytin bahçelerinin sulanması işini kooperatif olarak bizim üstlenmemiz söz konusu değildir. Genel Kurul’da bizim böyle bir talebimiz de söz konusu değildir” dedi.

Erdek Zeytin Tarım Satış Kooperatifi tarafından Sulama Birliği’nin kurulması gündemde. Sulama Birliğinin faaliyete geçmesiyle zeytin ağaçlarının sulanması ve diğer tarım ürünlerinin üretilmesi, ağaç başına verimin ve kalitenin artırılmasına yönelik olarak Yukarı yapıcı Göleti, Çeltikçi (1) Göleti ve Kapıdağ’da yerel su kaynaklarının verimli bir şekilde kullanımı hedefleniyor.

BALIKESİR 05 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:53

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