Balıkesir'de polis 20 aranan şahsı yakaladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Balıkesir polisi, il genelinde aranan şahıslara yönelik yaptığı operasyonlarda 20 kişiyi yakaladı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, il genelinde çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Uyuşturucudan aranması bulunan şüphelilerden 4'ü Erdek'de, 1'i Burhaniye'de, 1 kişiyi Bandırma'da, 4'nü Edremit ilçesinde, 3'ünü Gömeç'te ve 7 kişide il merkezinde olmak üzere 20 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan 20 kişi emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edildi.

BALIKESİR 05 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:53

GÜNEŞ 08:23

ÖĞLE 13:18

İKİNDİ 15:43

AKŞAM 18:04

YATSI 19:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.