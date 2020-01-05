Ayvalık’ta 41 göçmen yakalandı

Trump'tan İran'a: Bir daha saldırırlarsa daha sert vuracağız!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmeye çalışan 41 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Ege Denizi’nde devriye nöbeti görevinde bulunan Kuzey Ege Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, lastik botla Midilli Adası’na doğru ilerleyen düzensiz göçmenleri fark etti. Hemen harekete geçen ekipler, Ayvalık’ın Çıplak Adası açıklarında lastik botu durdurarak, 13’ü çocuk, 12’si kadın olmak üzere toplam 41 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı. Yakalanan göçmenler hakkında yasa işlemlere başlanıldığı öğrenildi.

BALIKESİR 05 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:53

GÜNEŞ 08:23

ÖĞLE 13:18

İKİNDİ 15:43

AKŞAM 18:04

YATSI 19:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.