Jandarmadan kaçak sigara ve alkol operasyonu

Balıkesir'de, jandarmanın ev ve iş yerlerinde yaptığı aramalarda çok sayıda kaçak bandrolsüz içki ve sigara ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, Gönen ilçesinde Kaçak bandrolsüz alkol ve sigara ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde T.Ö. isimli şahsa ait ev ve 2 iş yerinde yapılan aramalarda; 108 litre etil alkol, 27 litre sahte kaçak rakı, 18 litre sahte kaçak şarap, 200 litre sahte kaçak votka, 14 litre sahte kaçak viski, 1 adet viski yapımında kullanılan aroma, 174 adet şarap kapağı ve hologram, bin 280 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 134 adet puro, 64 paket sigara, 26 adet cinsel uyarıcı hap ele geçirilmiştir. Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Savcılığına bilgi verilmiş olup alınan talimat ile ele geçirilen malzemelere el konularak şüpheli hakkında adli tahkikata başlanıldı.

BALIKESİR 05 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:53

GÜNEŞ 08:23

ÖĞLE 13:18

İKİNDİ 15:43

AKŞAM 18:04

YATSI 19:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.