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Ayvalık Belediyesi çevre düzenlemeleriyle çığır açıyor Ayvalık’ı Kuzey Ege’nin yıldızı yapmaya ...

İHA

Ayvalık Belediyesi bünyesindeki birimlere bağlı ekipler, ilçede yaşayanların rahat etmeleri, ilçenin cadde ve sokaklarında yürüyerek daha çok vakit geçirebilmeleri için kaldırımlar başta olmak üzere tüm sokaklarda yol bakım ve onarım çalışmalarına hız verdi.

Ayvalık Belediyesi çevre düzenlemeleriyle çığır açıyor Ayvalık’ı Kuzey Ege’nin yıldızı yapmaya kararlılar

Ayvalık Belediyesi bünyesindeki birimlere bağlı ekipler, ilçede yaşayanların rahat etmeleri, ilçenin cadde ve sokaklarında yürüyerek daha çok vakit geçirebilmeleri için kaldırımlar başta olmak üzere tüm sokaklarda yol bakım ve onarım çalışmalarına hız verdi.
Çalışmalarını hafta sonu da dahil 7/24 sürdüren ekipler; yol yapım, çevre temizliği gibi belediyenin öncelikli hizmetlerine ağırlık verirken, Ayvalık’ın Kuzey Ege’nin yıldızı olması yolunda da aralıksız bir çaba gösteriyorlar.

“Çalışmalarımızı programlı bir şekilde yürütüyoruz”
Ayvalık Belediyesi olarak ilçe genelinde adeta yol yapım ve onarım seferberliği başlattıklarını aktaran Belediye Başkanı Mesut Ergin, “Bu çalışmalarımız hazırladığımı program dâhilinde sürüyor. Bu amaçla, onarım ve bakım gereken tüm yollarda gerekli çalışmaları yürütüyoruz” dedi.
Göreve geldiği günden bu yana aradan geçen 10 aylık süreçte, ilçe merkezi başta olmak üzere; Altınova, Küçükköy, Alibey (Cunda) Adası’nda sayısız sokakta bakım ve onarım çalışması gerçekleştirdiklerini kaydeden Başkan Ergin, “Vatandaşlarımızdan gerek sosyal medya, gerek yüz yüze, gerek telefonlarla gelen talep öneri ve şikayetleri değerlendirerek, bu doğrultuda kentimizin ihtiyaçlarını kısa sürede tespit ediyor, belirli bir program dahilinde zeytinlik arası yollar da dahil olmak üzere kilit parke, zart taşı, asfalt, stabilize yol, tretuvar, bordur, oluk taşı, duvar ve istinat duvarları gibi çalışmalara gece gündüz demeden devam ediyoruz. Zaman içerisinde bu çalışmalarımızı imkanlarımız dahilinde artırarak sürdürüyoruz. Özverili çalışmalarından dolayı tüm mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

BALIKESİR

05 Ocak 2020 Pazar

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