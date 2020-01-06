Polisten uyuşturucu operasyonu: 6 kişi yakalandı

Balıkesir polisi il genelinde son 24 saatte yaptığı operasyonlarda 6 uyuşturucu tacirini yakaladı. Operasyonlarda yakalanan 6 kişiden 3'ü serbest kalırken, 3 kişi hakkında adlî ve idarî tahkikat devam ediyor.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Motorize Ekipler Amirliği ile İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak son 24 saatte yapılan operasyonlarda 6 kişi yakalandı. Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda; 16 gram esrar, 3.60 gram bonzai, 8 gram tütünesrar karışımı uyuşturucu madde ve 3 adet uyuşturucu hap ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen, 3 bin 960 TL para ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şahıs serbest bırakılırken, gözaltına alınan 3 şahıs ile ilgili adlî ve idarî tahkikat devam ediyor.

BALIKESİR 06 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:53

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