Dursunbey'de taşımalı eğitime ve bazı köy okullarında eğitime 'kar' tatili

Dursunbey’de yoğun kar yağışı sebebiyle taşımalı eğitime ve bazı kırsal mahalle okullarında eğitime bir gün ara verildi.

Dursunbey hıfzıssıhha kurulundan yapılan açıklamaya göre, Odaköy, Tepeköy, Delice, Mıcırlar, Süleler, Şabanlar, Kavacık, Durabeyler, Gökçedağ, Çanakçı ve Göbül köy okulları bugün tatil edildi. Ayrıca taşımalı eğitimde öğle yemekleri dağıtıldıktan sonra, taşımalı öğrencilere de okullar öğleden sonra tatil edildi. 7 Ocak Salı günü okulların tatil edilip edilmeyeceği ise akşam saatlerinde yapılacak toplantı sonrası belli olacak.

BALIKESİR 06 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:53

GÜNEŞ 08:23

ÖĞLE 13:19

İKİNDİ 15:44

AKŞAM 18:05

YATSI 19:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.