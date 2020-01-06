Selçuk Alibaz Bandırmaspor'da

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TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Bandırmaspor'da lige verilen devre arasında transferler devam ediyor.

Bandırmaspor'da lige verilen devre arasında transferler sürüyor. 4 oyuncusu ile yollarını ayıran bordo beyazlılar ihtiyaç duyulan mevkilere transferler yapıyor. Bu doğrultuda Karagümrükspor'un şampiyonluğunda büyük rol oynayan, Almanya'da iki, Türkiye'de bir şampiyonluk yaşayan merkez orta sahanın tecrübeli oyuncusu Selçuk Alibaz ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.

BALIKESİR 06 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:53

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