Balıkesir'de karla mücadele sürüyor

"Annem benim her şeyim"

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BALIKESİR'in rakımı yüksek bölgelerinde kar yağışı nedeniyle trafikte zaman zaman aksamalar meydana gelirken, karayolları ekipleri yolu açık tutmak çalışmalarını sürdürüyor.

Balıkesir ve çevresinde karla mücadele eden karayolları ekipleri, vatandaşın rahat etmesi için canla başla çalışıyor.



BALIKESİR 06 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:53

GÜNEŞ 08:23

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AKŞAM 18:05

YATSI 19:29

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