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Dursunbey’de taşımalı eğitime tatil

İHA

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde kar yağışı sebebi ile 7 Ocak Salı günü taşımalı eğitime ara verildi.
Dursunbey İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Balıkesir Valiliği ve Dursunbey Kaymakamlığının kararı ile ilçede kırsal mahallelerden taşımalı olarak okullarına gelen öğrencilere 7 Ocak Salı günü okullar 1 gün tatil edilmiştir" denildi.

BALIKESİR

06 Ocak 2020 Pazartesi

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