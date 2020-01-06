Dursunbey’de taşımalı eğitime tatil

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Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde kar yağışı sebebi ile 7 Ocak Salı günü taşımalı eğitime ara verildi.

Dursunbey İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Balıkesir Valiliği ve Dursunbey Kaymakamlığının kararı ile ilçede kırsal mahallelerden taşımalı olarak okullarına gelen öğrencilere 7 Ocak Salı günü okullar 1 gün tatil edilmiştir" denildi.

BALIKESİR 06 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:53

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