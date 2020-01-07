Kar yağışı Kazdağları'nda etkili olmaya devam ediyor

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Kazdağları’nda sabah saatlerinde başlayan kar yağışı ve fırtına hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Edremit Belediyesi ekipleri bölgede yolda kalan sürücülerin araçlarını iş makineleri ile kurtarıyor.

Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı Kazdağları Hanlar mevkisinde 80 santimetreyi geçti. Kar yağışı nedeniyle Karayolları tuzlama ve küreme ekiplerinin yanı sıra Edremit Belediyesi Fen İşlerine ait greyder ve iş makineleri yol açma çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor. Edremit Belediyesi Fen İşlerine ait iş makineleri karda ilerlemekte zorluk çeken araçları çekerken, yetkililer Edremit Yenice Karayolunda sürücülerin zincir, kar lastiği gibi ekipmanlar olmadan yola çıkılmamasını istedi.

BALIKESİR 07 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:53

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