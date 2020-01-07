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İstanbul Balıkesirliler Derneğinde Dinkçi dönemi İstanbul Balıkesirliler Derneği 4. Olağan genel kurulunu Üyelerin yoğun katılımıyla yapıldı. Tek listenin çıktığı Kongre sonucu Şenol Dinkçi Başkan seçildi.

İstanbul Balıkesirliler Derneği 4. Olağan genel kurulunu gerçekleştirdi. İstanbul'da Gönenli Çiftliğinde yapılan genel kurulunda mevcut başkan Selim Can aday olmadı. Tek listenin çıktığı genel kurulda Şenol Dinkçi başkanlığındaki yeni yönetim delegelerin oybirliği ile seçildi. Üyelerin yoğun katılımıyla gerçekleştirilen olağan genel kurul toplantısında tek listenin çıktığı Kongre sonucu Dinkçi Başkan seçildi.

Şenol Dinkçi'in yönetim kurulu listesi Şenol Dinkçi, Adem Aydın, Fuat Buğra İdrisoğlu, Halime Albayrak Akdeveci, İsmail Taka, Hilmi Tezcan, İsmail Çobanoğlu, İsmail Koçak, Mustafa Yıldırım, Mücahit Kaymakçı, Nevzat Fidanoğlu ve Selim Ateş'den oluştu.

BALIKESİR 07 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:53

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