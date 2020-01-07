Sındırgı'da taşımalı eğitime 1 gün ara verildi

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Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yoğun kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada "Sındırgı ilçesinde kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle kırsal mahallelerden Çayır, Gözeren, Tepeköy, Yaylabayır, Kürendere, Çıktıkçı, Şapçı, Sinandede, Kınık, Yüreğil ve Şahinkaya kırsal mahallerinde taşıma ile ilçe merkezindeki okullara gelen öğrencilerimiz için 07.01.2020 Salı günü eğitimöğretime ara verilmiştir" açıklaması yapıldı.

BALIKESİR 07 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:53

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