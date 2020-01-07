Bandırma’da şiddetli fırtına

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde iki günden beri süren şiddetli fırtına ve yağış hayatı olumsuz etkiliyor.

Gece şiddetini attıran fırtına ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Rüzgârın hızı saatte 110 kilometreyi bulurken, otobüs durakları, reklam tabelaları, çöp konteynırları ve ağaçlar devrildi. Hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi ve Balkanlar'dan giren soğuk hava dalgası beraberinde şiddetli fırtına ve yağışı getirdi. Vatandaşlar sokağa çıkmakta ve yürümekte zorlanırken, sahil bandında bazı esnaflar kafe ve büfelerin kepenklerini açamadı. İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş. (İDO) Bandırma İstanbul (YenikapıBostancı) deniz otobüsü seferi iptal edildi. Olumsuz hava şartları sebebiyle 2 kuru yük gemisi mendirek arkasında demir atarak hava şartlarının düzelmesini beklerken, çok sayıda balıkçı teknesi de liman içinde bekliyor. Fırtınanın açıklarda saatte 110 kilometreyi bulması, karada ise 78 kilometre hızında esmesi mendirekte dev dalgalar oluşturuyor. Yetkililer, fırtına ve yağışlı havaların çarşamba gününe kadar devam edeceğini belirtirken, vatandaşları muhtemel sel baskınlarına karşı tedbir almaları konusunda ikaz etti.

BALIKESİR 07 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:53

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