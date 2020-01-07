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Facia ucuz atlatıldı Fırtınanın zarar verdiği minare böyle görüntülendi

İHA

Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Yukarı Yapıcı kırsal mahallesinde gece fırtınanın etkisiyle yıkılan minare gündüz görüntülendi. Minarenin alem ve külah kısmı itfaiye ekiplerince aşağıya indirilirken, minareden kopan parçalardan kimsenin yaralanmaması ise yüreklere su serpti.
Balıkesir'in Erdek ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle zarar gören minare vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Yukarı Yapıcı Mahallesi'nde şiddetli rüzgardan zarar gören cami minaresi yürekleri ağza getirdi. Minarenin alem ve külah kısmı rüzgar nedeniyle koparak minareden sarkık bir şekilde kaldı. Vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Erdek Yukarı Yapıcı Mahallesi Camii'nin minaresine merdiven yardımıyla çıkarak kopan parçaları aldı. İtfaiye ekipleri çevrede güvenlik önlemi de alarak vatandaşları olası bir tehlikeden uzak tuttu.
Minarenin yıkılan kısmı ise gündüz görüntülendi. Vatandaşlar tek tesellilerinin kimsenin zarar görmemesi olduğunu söyledi.

BALIKESİR

07 Ocak 2020 Salı

  • İMSAK 06:53
  • GÜNEŞ 08:22
  • ÖĞLE 13:19
  • İKİNDİ 15:45
  • AKŞAM 18:06
  • YATSI 19:30
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