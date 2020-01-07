Edremit'te poyraz fırtınası çatıları uçurdu, ağaçları devirdi

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde etkili olan ve hızı zaman zaman 80 kilometreye çıkan poyraz fırtınası nedeniyle bazı evlerin çatıları uçtu, iş yerlerinin tabelaları ve ağaçlar devrildi.

Edinilen bilgiye göre, bölgedeki bazı evlerin çatıları uçtu sokaktaki ağaçlar devrildi. Akçay Mahallesi'nde bulunan ağaç, otomobilin üzerine devrilerek hasara neden oldu. Poyraz fırtınası nedeniyle yetkililer vatandaşların gerekli önlemleri almalarını istediler.

BALIKESİR 07 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:53

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