Erdek'te fırtına ağaçları kırdı, otobüs duraklarını devirdi

Balıkesir'in Erdek ilçesinde sağanak yağış ve fırtına otobüs duraklarını devirirken, ağaçları da yerinden söktü.

Balıkesir ve bölgede devam eden olumsuz hava şartları Erdek'te hayatı felç ediyor. Erdek'te rüzgar fırtına şeklinde eserken, otobüs duraklarını ve ağaçları devirdi. Erdek'in Çuğra bölgesinde bulunan oteller bölgesi sağanak yağışa teslim oldu. Sağanak yağıştan dolayı logarların taştığı görüldü. Erdek'in yüksek kesimlerinde yağışlar kar şeklinde etkili oldu.

BALIKESİR 07 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:53

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