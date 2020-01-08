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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Vali Yazıcı, "BENGİ ile eğitime renk katıyor"

İHA

Vali Yazıcı, "BENGİ ile eğitime renk katıyor"

Balıkesi Valisi Ersin Yazıcı BENGİ projesi kapsamında 213. okul olarak Karesi Üçpınar Şehit Yüzbaşı İlker Acar Ortaokuluna bir ziyaret gerçekleştirdi. Vali Yazıcı'ya İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız eşlik etti. Vali Yazıcı, öğrenciler ve öğretmenlerle uzun süre sohbet etti ve onlara hayatlarında başarılar diledi. Okul girişindeki danışma biriminde bulunan nöbetçi öğrenciden görevleri ile ilgili bilgiler alan Vali Yazıcı, okula geliş nedenini öğrencileri ve öğretmenleri ziyaret olarak ziyaretçi defterine kaydını yaptırdı ve imzaladı.
Okumanın önemini bir kez daha vurgulayan Vali Yazıcı, öğrencilere kitap hediye ederek onlarla birlikte kitap okudu. Öğrencilerden kitap okumayı alışkanlık haline getirerek, her gün düzenli olarak kitap okumalarını istedi. Öğrencilerden hiçbir zaman ümitsizliğe kapılmamalarını isteyen Vali Yazıcı, 36 yıl önce yatılı olarak okuduğunu anlatarak kendi eğitim hayatından örnekler verdi.
Öğrencilerimize bütün tesislerimizin kapıları ardına kadar açık
Öğrencilere kitap okumanın, enstrüman çalmanın ve spor faaliyetleriyle uğraşmanın kendilerinin gelişimine büyük katkılar sunacağını anlatan Vali Yazıcı, "Bol bol kitap okuyun. Çağımız bilgi çağı, ne kadar çok okursanız o kadar bilgili olursunuz. İnşallah hepiniz ileride bu ülkeyi yöneten insanlar konumuna gelirsiniz. Birçok gencimiz ulusal ve uluslararası spor başarısı elde etti. Sizler de bu imkanlardan faydalanabilirsiniz. Kendinizi geliştire bileceğiniz ve başarıya hazırlanacağınız bütün tesislerimizin kapıları sizlere ardına kadar açık" dedi.
Vali Yazıcı, ziyaret ettiği okullarda öğretmenlerle de bir araya gelerek, talep ve sorunlarını dinlediklerini ifade ederek, okullarda başarının daha da artması için öğretmenlerle tanışmaya ve istişarede bulunmaya önem verdiğini ifade etti.
Vali Yazıcı, "Değerlerimizle değerliyiz"
Öğrenci, veli, öğretmen ve okul yönetiminden oluşan dörtlünün olmazsa olmaz olduğunu belirten Vali Yazıcı, "Mülki İdare olarak ilgilendiğimiz çok fazla alan var ve onlar içerisinde eğitimin de öncelikli olduğunu düşünüyoruz. Okul ziyaretlerinde yapılan güzel şeyleri tespit edip bunları diğer okullarımıza da yayabilme ve varsa eksiklikler onları da tamamlama gayreti içerisindeyiz. Sizlerin de hayatına tesir etmiş olan öğretmenleriniz olmuştur, hayatınıza dokunan o öğretmenler gibi sizlerin de aynı şeyi yapmanız, çocuklarımızın geleceğini büyük ölçüde etkileyecektir. Eğitim her ülkenin, her milletin, her ilin mutlaka programında, gündeminde olması gereken, valisinden yerel yöneticilerine, velisinden öğrencisine kadar herkesi ilgilendiren önemli bir konudur. Değerlerine sahip çıkan, değerlerinin kıymetini bilen, gelecekte de ailesine, toplumuna ve ülkesine yararlı insanların yetişmesi önemli" ifadelerini kullandı.
Ülkemizin bölgesinde güçlü ve güvenli bir devlet olmasından rahatsızlık duyan çevreler olduğunu vurgulayan Vali Yazıcı, "Okulumuza vatan savunmasında görev yaparken şehit olan İlker Acar'ın adının verilmesi ayrı bir anlam ifade ediyor. Çocuklarımız okulda Şehit İlker Acar'ın adını gördükçe, vatan için fedakarlığın, çalışmanın ve gerektiğinde canını verebilmenin ne demek olduğunu daima yüreklerinde yaşatacaklarına inanıyoruz. Bu ilk değil, bundan önce de Şehitlerimizin isimlerini vermiş olduğumuz okullarımız oldu. Şehidimizin ruhu şad olsun, Yakınlarına bir kez daha sabırlar diliyorum. Ben ve çalışma arkadaşlarımız her zaman Şehit yakınlarımız ile Gazilerimizin ve ailelerinin emrinde olacağız. Aziz Şehitlerimizi bir kez daha şükran, minnet ve rahmetle anıyorum. Şehidimizin adı bu okulda her zaman yaşatılacaktır" dedi.

BALIKESİR

08 Ocak 2020 Çarşamba

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