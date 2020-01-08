Manyas’ta belediye işçilerine yüzde 13 zam

Manyas Belediyesi ile Belediye işçilerinin bağlı olduğu Genelİş sendikası arasında yapılan toplu sözleşme görüşmeleri sonrası taraflar anlaşmaya varılarak, imzalar atıldı. Belediyede çalışan işçiler 2020 yılında yüzde 13 zam alacaklar.

Sendika ile görüşmelerin anlaşma ile sonuçlanmasından sonra bir açıklama yapan Başkan Tancan Barçin, sendika ile yapılan görüşmeler sonrası günlük ücretlere ilk altı ay yüzde 7,2 ikinci altı ay ise yüzde 6 artış yapılacağını ortalama günlük 22 lira artış alınarak toplamda yıllık yüzde 13 bir zam verdiklerini söyleyerek, görüşmelerin olumlu sonuçlanması ve imzalanması sonrası yaptığı açıklamada, sözleşmenin işçilere hayırlı olmasını diledi.

BALIKESİR 08 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:53

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