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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Balıkesir 2.Amatör’de gruplar belirlendi

İHA

Balıkesir 2. Amatör Küme 20192020 sezonunun kura çekimi ve teknik toplantısı yapıldı. Merkez, Marmara ve Körfez olarak 3 bölgede toplam 6 grupta, 29 takımın mücadele edeceği 2. Amatör Küme 16 Şubat'ta oynanacak karşılaşmalar ile başlayacak.

Balıkesir 2.Amatör’de gruplar belirlendi

Balıkesir 2. Amatör Küme 20192020 sezonunun kura çekimi ve teknik toplantısı yapıldı. Merkez, Marmara ve Körfez olarak 3 bölgede toplam 6 grupta, 29 takımın mücadele edeceği 2. Amatör Küme 16 Şubat’ta oynanacak karşılaşmalar ile başlayacak.
MERKEZ 3 GRUBA AYRILDI
2.Amatör Küme Merkez A, B ve C Grupları’nda 20192020 sezonunda 16 takım mücadele edecek. Yapılan kura çekimine göre A ve B Grubu’nda 5, C Grubu’nda ise 6 takım mücadele edecek. Gruplar ise şu şekilde belirlendi;
Mekrez A Grubu; Esnafspor, Harbİşspor, Gökköyspor, Köylüköyüspor , Kocaavşarspor,
Merkez B Grubu, Ergamaspor, Çandırspor, Büyük Bostancıspor , Ovaköyspor, Balıkesir Yıldızspor
Merkez C Grubu; İskele Belediyespor, Pınarspor, Osmaniyespor ,Atköyspor, Karaman 1071, Balıklıspor
MARMARA’DA 2 GRUP
2.Amatör Küme Marmara’da ise 9 takım 2 gruba ayrıldı. A Grubu’nda 4, B Grubu’nda ise 5 takım yer aldı. Gruplar ise şu şekilde belirlendi;
Marmara A Grubu; Gönen Çeltikspor, Gönen Üzümlüspor, Ocaklarspor, Kızaksaspor,
Marmara B Grubu; Musakçaspor, Avşaspor, Edincikspor, Erdek Düzlerspor, Çınarlıgücü
KÖRFEZ TEK GRUP
2.Amatör Küme Körfez Grubu’nda ise katılan takım sayısı 4 olduğu için takımlar tek grupta toplandı. Körfez Grubu’nda mücadele edecek takımlar; Çamobaspor, Gazicelalspor, Altınolukspor, Cennet Ayağıspor olarak belirlendi.

BALIKESİR

08 Ocak 2020 Çarşamba

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