Balıkesir 2.Amatör’de gruplar belirlendi

Balıkesir 2. Amatör Küme 20192020 sezonunun kura çekimi ve teknik toplantısı yapıldı. Merkez, Marmara ve Körfez olarak 3 bölgede toplam 6 grupta, 29 takımın mücadele edeceği 2. Amatör Küme 16 Şubat’ta oynanacak karşılaşmalar ile başlayacak.

MERKEZ 3 GRUBA AYRILDI

2.Amatör Küme Merkez A, B ve C Grupları’nda 20192020 sezonunda 16 takım mücadele edecek. Yapılan kura çekimine göre A ve B Grubu’nda 5, C Grubu’nda ise 6 takım mücadele edecek. Gruplar ise şu şekilde belirlendi;

Mekrez A Grubu; Esnafspor, Harbİşspor, Gökköyspor, Köylüköyüspor , Kocaavşarspor,

Merkez B Grubu, Ergamaspor, Çandırspor, Büyük Bostancıspor , Ovaköyspor, Balıkesir Yıldızspor

Merkez C Grubu; İskele Belediyespor, Pınarspor, Osmaniyespor ,Atköyspor, Karaman 1071, Balıklıspor

MARMARA’DA 2 GRUP

2.Amatör Küme Marmara’da ise 9 takım 2 gruba ayrıldı. A Grubu’nda 4, B Grubu’nda ise 5 takım yer aldı. Gruplar ise şu şekilde belirlendi;

Marmara A Grubu; Gönen Çeltikspor, Gönen Üzümlüspor, Ocaklarspor, Kızaksaspor,

Marmara B Grubu; Musakçaspor, Avşaspor, Edincikspor, Erdek Düzlerspor, Çınarlıgücü

KÖRFEZ TEK GRUP

2.Amatör Küme Körfez Grubu’nda ise katılan takım sayısı 4 olduğu için takımlar tek grupta toplandı. Körfez Grubu’nda mücadele edecek takımlar; Çamobaspor, Gazicelalspor, Altınolukspor, Cennet Ayağıspor olarak belirlendi.

