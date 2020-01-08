Veysel Karakış dualarla toprağa verildi

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Bir dönem Türk Diyanet VakıfSen Balıkesir İl Başkanlığı yapan, Balıkesir İl Müftülüğü personeli Veysel Karakış tedavi gördüğü Balıkesir şehir hastanesinde hayatını kaybetti.

Türlk Diyanet Sen Başkanlığı yaparken emekli olan Veysel Karakış tedavi gördüğü hastanede hayatının kaybetti. Cenazesi memleketi Bigadiç ilçesinin Kırsal mahallesi Davutlarda toprağa verilen Veysel Karakış’ın cenaze namazını il müftüsü Ramazan Topcan kıldırdı. Cenaze namazına Türk Diyanet VakıfSen Genel Başkanı Nuri Ünal, Türk Diyanet VakıfSen Genel Başkan Yardımcısı Hakan Paş, KAMUSEN İl Temsilcisi Ahmet Baki, Türk Sağlık Sen İl Temsilcisi Musa Bilal, Türk Diyanet VakıfSen Şube Başkanı Mustafa Kutlu, Türk EnerjiSen Marmara Şube Başkan yardımcıları Hasan Ovalı,Turan Şenses, mesai arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

BALIKESİR 08 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:53

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