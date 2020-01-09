Balıkesir'de jandarma 57 aranan şahsı yakaladı

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Balıkesir'de Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler il genelinde son bir haftada yaptığı operasyonlarda 57 aranan şahsı yakaladı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler son 1 hafta içinde "Aranan Şahısların Yakalanması"na yönelik icra edilen Önleyici Kolluk Faaliyetleri esnasında;16 bin 80 şahsı sorgularken, çeşitli suçlardan aranan 57 şahıs yakaladı. Jandarmanın bu faaliyetler esnasında; 1 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet ruhsatsız av tüfeği ve 6 adet muhtelif çapta fişek ele geçirilmiş, yakalanan aranan şahıslar Adli makamlara sevk edildi.

BALIKESİR 09 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:53

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