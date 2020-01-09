Erdek’te vatandaşlar çukurlara tepki gösteriyor

Erdek’te yaşanan her yağışın ardından cadde ve sokaklarda açılan çukurlar, vatandaşların tepkisini çekiyor.

Erdek’te etkili olan her sağanak yağış sonrası, doğalgaz hattı kazıları nedeniyle kapatılmayan çukurlardan bozulan yollar sürücülerin kabusu oluyor.

Yağmurların yağması ile birlikte cadde ve sokaklarda çok sayıda çukur oluşurken, sürücüler araç kullanırken zor anlar yaşıyor. Yollarda köstebek yuvalarını andıran çukurlar nedeniyle sürücüler araçlarını tamire götürmekten bıktıklarını belirtiyor.

Doğalgaz hattı nedeniyle açılan çukurların kapatılmadığını dile getiren vatandaşlar "Erdek'te doğalgaz çalışmaları yapıldı ancak kazılan yollar onarılmadı. Açılan çukurlar kum atılıp bırakıldı, asfalt yama çalışması gerçekleşmedi. Bunun sonucunda ilk yağışta kazılan tüm yollar eski haline döndü. Erdek’in hiç bir cadde ve sokağında araç kullanmak mümkün değil. Bırakın araç kullanmayı insan bu yollarda yürüyemez. Araçlarımızda ciddi bir şekilde masraflar oluşuyor bunun hesabını hangi kurum verecek? Yetkililer bu yolları kullanmıyor mu? Bu rezilliği görmüyor mu? İşleri takip eden, denetleyen kimse yok. Tabi ki doğal afete yapacak bir şey yok ama hiç olmazsa yağış olmayan günlerde bu kazılan yollar onarılmalı. İlk etapta Hükumet Caddesinde oluşan derin çukurların acilen kapatılması gerekiyor" diyerek tepkilerini dile getirdiler.

BALIKESİR 09 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:53

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