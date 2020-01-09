Burhaniye’de 'Namazla Diriliş' konferansı

"Annem benim her şeyim"

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Burhaniye'de Müftülük tarafından, 'Namazla Diriliş' konferansı düzenleneceği açıklandı.

Reha Yurdakul Kültür Merkezinde düzenlenecek konferansa, İlahiyatçı Yazar Ahmet Bulut konuşmacı olarak katılacak. 13 Ocak Pazartesi günü saat 14:30 da düzenlenecek konferansa tüm ilçe sakinlerinin davetli olduğu ifade edilirekn sosyal etkinliklerin sürüceği belirtildi.

BALIKESİR 09 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:53

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