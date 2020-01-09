Havran’da MHP’den kaz etli pilav gecesi

Havran MHP İlçe Teşkilatı ve Ülkü Ocakları tarafından düzenlenen gecede, konuklara kaz etli pilav ikram edildi.

Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Dayı ve oda başkanları ile partili partisiz çok sayıda vatandaşın katıldığı gecede örnek bir dayanışma örneği sergilendi.

Günün birlik ve beraberlik günü olduğunun altını çizen MHP İlçe Başkanı Ömer Acar ve Ülkü Ocakları Başkanı Sadettin Kul, “Dayanışmayı arttırmak için böyle bir akşam düzenlemeyi düşündük. Büyük ilgi gördü. Başta belediye başkanımız olmak üzere katılan tüm davetlilere ayrı ayrı teşekkür ederiz”diye konuştular.

BALIKESİR 11 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:53

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