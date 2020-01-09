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3,5 yaşındaki ikizleri, anaokulunda sandalyeye bağlamışlar

DHA

BİLECİK´teki özel bir anaokulunda konuşma gecikmesi rahatsızlığı bulunan 3,5 yaşındaki ikizlerin sandalyeye iple bağlandığı ortaya çıktı. Fotoğrafı sosyal medyadan paylaşıp tepki gösteren çocukların babası Oktay Tarakçı, savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını ifade etti. Fotoğrafta biri yarı çıplak olan iki çocuğun sandalyeye iple bağlandığı, sınıftaki diğer 2 çocuğun ise masa ve sandalyede oturduğu görüldü.

BİLECİK´teki özel bir anaokulunda konuşma gecikmesi rahatsızlığı bulunan 3,5 yaşındaki ikizlerin sandalyeye iple bağlandığı ortaya çıktı. Fotoğrafı sosyal medyadan paylaşıp tepki gösteren çocukların babası Oktay Tarakçı, savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını ifade etti. Fotoğrafta biri yarı çıplak olan iki çocuğun sandalyeye iple bağlandığı, sınıftaki diğer 2 çocuğun ise masa ve sandalyede oturduğu görüldü.
Bilecik´te oturan İnce ve Oktay Tarakçı çiftine, konuşma gecikmesi rahatsızlığı olan 3,5 yaşındaki çocuklarının, özel anaokulunda sandalyeye bağlandıklarını gösteren fotoğraflar ulaştı. Baba Oktay Tarakçı, fotoğrafı sosyal medyadan paylaşarak tepki gösterdi. Tarakçı paylaşımında, "Güvenip çocuklarımızı emanet ettiğimiz bu kurumda yaşanan olaylar bizleri şok etti. Meğer çocuklarımızı iple sandalyeye bağlayıp sözlü olarak azarlıyorlarmış ve daha neler neler. Bu çocuklar melek ya, nasıl kıydınız, nasıl yapabildiniz bunu. Ben bu konunun adli olarak takipçisi olacağım ve bütün dostlarımızdan da desteklerini bekliyoruz. Siz de çocuklarınıza güvenin, eğer ki bu kurumlara gönderiyorsanız, çocukların huzursuzluklarından şüphelenin" dedi.
Anne İnci Tarakçı ise "Gelişimsel dil ve konuşma gecikmesi teşhisi ile arayı kapatmaya çalıştığımız, bunun için her hafta en az 23 kez eğitim için Eskişehir´e gittiğimiz bu kritik sürecimizde, güvenerek verdiğimiz ve akademik bir eğitim beklentimiz olmasa da en azından sevildikleri ve güvende oldukları bir ortamda olduklarını düşündüğümüz kreşlerinde aylardır bir hayvana bile yapılmaması gereken şekilde çocuklarımızın sandalyeye bağlandıklarını öğrendik. Diğer serbest arkadaşlarının arasında tek bağlı kendileri oldukları için kendilerini çözmek için çırpındıklarını, sandalyeden devrildiklerini ve yerlerde çırpındıklarını, özellikle yemek yerken bağlandıklarında sinirlenip tabaklarını döktüklerinde yeniden yemek vermek yerine kuru ekmek verdiklerini ve diğer birçok şeyi çok, çok geç öğrendik. İnsan hiç kendi başına gelmez sanıyormuş. Oğullarım kuvözde kendilerinden on kat büyük kateterlerin, damar yollarının içinde yaşam mücadelesi verirken ses çıkarmadan ağladıklarında, yanaklarında kurumuş kalmış olan gözyaşı tuzlarını içime kan ağlayarak sildim ben" diye konuştu.
Tarakçı ailesi, çocuklarının anaokulunda kötü muamele gördüklerini belirterek Bilecik Cumhuriyet Savcılığı´na suç duyurusunda bulundu. Ayrıca Bilecik Milli Eğitim Müdürlüğü´ne de başvuran ailenin şikayeti üzerine hem adli, hem de idari soruşturma başlatıldı.
FOTOĞRAF 1 AY ÖNCE ÇEKİLMİŞ
Özel anaokulu ise sosyal medya hesaplarından açıklama yaparak, fotoğrafın 1 ay önce çekilerek `WhatsApp´ gruplarından paylaşıldığını ifade etti. Kurum açıklamasında, "Kimin çektiği belli olmayan fotoğraflarla, kurumumuza sosyal medya üzerinden karalama kampanyası yapılmaya çalışılmaktadır. Sosyal medya üzerinden yayınlanan fotoğraf ve ilgili yazılara bakarak karalama yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur ve mesnetsiz bu sürece dahil olan her kişi hakkında da bulunulacaktır. Olaya konu olan fotoğraf, yaklaşık bir ay önce çekilip WhatsApp grubundan gizli olarak çektirdiğini bildiren çocukların velisi, bu kadar süre bekleyerek iddia ettiği üzere çocuklarını bağlayan kişiden değil de okulumuzdan şikayetçi olarak amacının okulu kapattırmak olduğunu belirtmektedir. Bu durumu çirkin bir boyuta getirmek için kurgulayan veli stajyer olarak kurumumuza yerleştirilmiş kişilerle fotoğrafın çekilmesi sağlandığı kanısındayız. Olay aydınlatıldığında fotoğrafı çeken kişinin bağlama olayını gerçekleştiren kişi olduğu ortaya çıkacak olup, kendilerinden kurumumuza karşı yapılan komplo sonucunda uğradığı zararın tazmini için gerekli işlemler yapılacaktır. Okulumuzda çocuklarınız çocuklarımızdır düsturuyla her çocuğa 4 yıldır özen ve imtinaıyla eğitim ortamı sağlanmaktadır" denildi.

BALIKESİR

09 Ocak 2020 Perşembe

  • İMSAK 06:53
  • GÜNEŞ 08:22
  • ÖĞLE 13:20
  • İKİNDİ 15:47
  • AKŞAM 18:08
  • YATSI 19:32
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