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Kanserden hayatını kaybeden polis gözyaşlarıyla uğurlandı

İHA

Sındırgı İlçe Emniyet Müdürlüğünde görev yaparken kansere yakalanan ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren polis memuru, gözyaşları arasında memleketine uğurlandı.

Kanserden hayatını kaybeden polis gözyaşlarıyla uğurlandı

Sındırgı İlçe Emniyet Müdürlüğünde görev yaparken kansere yakalanan ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren polis memuru, gözyaşları arasında memleketine uğurlandı.
Sındırgı İlçe Emniyet Müdürlüğünde görev yaparken kansere yakalanan ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 3 çocuk babası polis memuru 45 yaşındaki Engin Çeneli’nin cenazesi, memleketi Akhisar'da toprağa verildi.
Sındırgı Emniyet Müdürlüğünde görevli 24 yıllık polis memuru Engin Çeneli, kanser tedavisi gördüğü İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 8 Ocak akşamı yaşamını yitirdi. Ölümü ile yakınlarını yasa boğan polis memuru Çeneli’nin cenazesi işlemlerinin ardından resmi tören için görev yaptığı Sındırgı ilçesine getirildi. Sındırgı İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen tören sonrası öğle namazını müteakip Şerif Paşa Camisi'nde kılınan cenaze namazı sonrası Çeneli, toprağa verilmek üzere memleketi Akhisar’a uğurlandı.
15 yılı aşkın süredir Sındırgı'da görev yapan ve halk tarafından da sevilen polis memuru Çeneli’nin cenaze törenine; Balıkesir İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İlçe Kaymakamı Zafer Oktay, Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, siyasiler, protokol üyeleri, mesai arkadaşları, ailesi ve yüzlerce vatandaş katıldı.

BALIKESİR

09 Ocak 2020 Perşembe

  • İMSAK 06:53
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