Bilgisayar üzerinde bıraktığı kitap yangın çıkardı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde laptop üzerinde bırakılan kitap alev aldı.
Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Camivasat Mahallesi 9 Eylül Caddesi 9 Eylül Apartmanı’nda meydana geldi. Ergün E.’ye ait evde bilgisayar üzerinde bırakılan kitap ısınma nedeniyle alev alınca, ev sakinleri durumu hemen itfaiyeye bildirdi. Ufak çaplı yangın, Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin müdahalesi söndürüldü.
BALIKESİR
09 Ocak 2020 Perşembe
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