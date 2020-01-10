Balıkesir'de FETÖ'ye darbe Aralarında mahrem imam ve öğrenci temsilcileri de var

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Balıkesir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması´na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, örgütün talebe mesulü ve mahrem imamı olduğu iddiasıyla 6 şüpheli yakalandı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda 6 şüpheli yakalandı. Balıkesir merkezli Amasya, Burdur, İstanbul ve İzmir ilinde düzenlenen eş zamanla operasyonda örgüt içerisinde talebe mesulü ve mahrem imam olarak faaliyet yürüttükleri şüphesiyle astsubay, araştırma görevlisi, öğretmen, sözleşmesi sona ermiş astsubay ve 2 serbest meslek mensubu yakalandı. Yakalanan şüphelilerin askerî sınava girerek kazandırdıkları öğrencileri, okullarının bulunduğu ilde örgüt imamlarıyla irtibatlarını sağlayıp teslim ettikleri bilgisine ulaşıldı.

BALIKESİR 10 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:53

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