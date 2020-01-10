Balıkesirli Hacı adaylarının kura sevinci

Balıkesir’de kutsal topraklara gitmek için başvuru yapan hacı adaylarının heyecanlı bekleyişi Diyanet İşleri Başkanlığı’nda yapılan kura çekimi sonrası mutluluğa dönüştü.

Balıkesir’de kutsal topraklara gitmek için başvuru yapan hacı adayları Diyanet İşleri Başkanlığı’nda yapılan kura çekimi sonrası belirlendi. Balıkesir İl Müftülüğü Hac ve Umre Hizmetleri biriminden alınan bilgilere göre 2019 yılında 1400 Hacı adayı Balıkesir’den kutsal topraklara gitti. 2020 yılında ise Balıkesir il genelinde kutsal topraklara gidebilmek için 40 bin 363 ön kayıt ve yenileme yapıldı. Bu yılda başvuru sayısına göre 1400 ile 1500 kişilik kontenjanın Balıkesir için açılması beklenirken kesinleşen rakamın Diyanet İşleri Başkanlığı’nda yapılan kura çekimi sonrası ismi açıklanan adayların kesin kayıt yaptırmasının ardından netlik kazanacak. Balıkesir’den hacı kafileleri 2225 Haziran tarihleri arasında yola çıkarken kutsal topraklardan ise 6 Ağustos 2 Eylül tarihleri arasında Balıkesir’e dönüş yapacak.

BALIKESİR 10 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:53

GÜNEŞ 08:22

ÖĞLE 13:21

İKİNDİ 15:48

AKŞAM 18:09

YATSI 19:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.