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Başkan Yılmaz: "İşin aslını çalışan gazetecilerden öğrenin"

İHA

Başkan Yılmaz: "İşin aslını çalışan gazetecilerden öğrenin"

10 Ocak Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya gelen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, gelişen teknolojiyle doğru olmayan bilginin yayılma hızının çok yüksek olduğunu söyleyerek işin aslını ve güvenilirliğini çalışan gazetecilerden öğrenmenin önemli olduğunu vurguladı.
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz; Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti ve Balıkesir İli Gazeteciler Radyo ve Televizyoncular Derneği'nin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenledikleri kahvaltı programlarına katıldı. Kahvaltıda konuşan Balıkesir İli Gazeteciler Radyo ve Televizyoncular Derneği Başkanı Osman Yurdusev, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü ile dolayısıyla bizlere sıcak davranan ve ilgi gösteren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz'a, kahvaltımıza katılan ilçe belediye başkanlarımıza, oda başkanlarımıza, iş adamlarımıza ve gazeteci meslektaşlarıma teşekkür ediyorum. Biz gazeteci olarak doğru dürüst her insanın yanındayız." dedi.
Başkan Yılmaz, Balıkesir İli Gazeteciler Radyo ve Televizyoncular Derneği programının ardından Başkanlığını Ramazan Demir'in yaptığı Gazeteciler Cemiyeti'nin kahvaltı programına da katıldı.
Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Balıkesir AK Parti Milletvekilleri Belgin Uygur, Mustafa Canbey, Mutlu Aydemir, CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran ve gazetecilerin katıldığı programda konuşan Başkan Ramazan Demir, "Tüm basın çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum. Çalışma yeri, zamanı belli olmayan ve fiilen tatil hakkı bulunmayan tek meslek sahibi basın emekçileridir. Zorlu koşullarda haberleri kamuoyuna ulaştıran basın emekçilerine teşekkür ediyorum." dedi.

Şehrin sesi sizlersiniz
Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti ve Balıkesir İli Gazeteciler Radyo ve Televizyoncular Derneği'nin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenledikleri programlara katılan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz "Yaşadığı şehrin gözü, kulağı ve sesi olan tüm gazeteci kardeşlerimin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

İlkeli gazetecilik insan olma meselesidir
Zaman ve teknolojinin çok hızlı ilerlediğine dikkat çeken Başkan Yılmaz "Artık mesleğinize müdahil çok insan var. Basılı yayımdan artık dijital yayıncılığa geçiliyor. Herkes klavyeden bir şeyler yazıp düşüncesini aktarabiliyor. Doğru olmayan bilginin yayılma hızı doğru olana göre çok daha fazla, bunu düzeltmekte basına düşüyor. İşin aslını ve gerçeğini güvenilirliğini çalışan gazetecilerden öğrenmek lazım. Herkes bir taraftan yaptıklarıyla kamuoyunun algısını bilgisini değiştirmeye çalışıyor. Böyle durumlarda gazeteciliğin önemi kat ve kat daha ortaya çıkıyor. İlkeli ve dürüst gazeteciliği yapabilmek adam olma, insan olma meseledir. En çok ihtiyaç duyulan kaynağı belli, yoruma dayalı olmadan kamunun öğrenmek istediği bilgileri aktarabilen gazetecilerin gününü kutluyorum." dedi.

Vekil Şahin: Doğru haber almak önemli
Basın mensuplarının 10 Ocak Gazeteciler Günü'nü kutladığını ifade eden CHP Balıkesir Milletvekili Dr. Fikret Şahin "Günümüzde doğru haber almak çok önemlidir. Bu bağlamda sizlerde toplumumuzun vicdanını kanaatini oluşturma açısından doğru habercilik noktasında verdiğiniz hizmetlerden dolayı sizlere çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Vekil Canbey: Gazetecilere Önemli Görevler Düşüyor
10 Ocak Çalışan Gazetecilerin kendilerini değerlendirdiği ve sorguladığı bir gün olduğunu belirten AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey "Gazetecilik çok hızlı anlamda gelişime uğrayan bir meslek. Toplumu eksiksiz bilgilendirme anlamında önemli bir görevi yerine getiriyorsunuz. Fakat son yıllarda değişimin hızlı yaşandığı bir mesleği icra ediyorsunuz. Bizim gerçek hedefimiz; topluma gerçek, doğru haberleri ulaştırmaktır ama son yıllardaki değişimle birlikte internet medyasının devreye girmesiyle birlikte gazeteciler bilgeye ulaşma bakımından zorluklar yaşanıyor. Bu işi hakkıyla yapan gerçek gazetecilere önemli görevler düşüyor. Balıkesir’de bu işi hakkıyla yapan meslektaşlarımın kıymetli olduğunu, ve önümüzdeki dönemde doğru bilgiye ulaşmak ve halkımıza doğru bilgi vermek ve yalan bilgiden uzak durmak açısından hep birlikte görevler düşüyor. Doğru bilgiyi vermenin yanında gazetecinin en önemli görevlerinden biri de insanlarımızın kişisel hayatına saygı göstererek, özel hayatına saygı göstererek şantaj ve iftira gibi eylemlerde uzak durarak çalışmalıdır. Buna da hep birlikte dikkat etmemiz gerekiyor. Bizim en önemli özelliklerimizden biri de kendi öz denetimimizi sağlamamız olmalıdır. Gazetecilikte kesinlikte dışarıdan bir etki söz konusu değildir. Cemiyetler vasıtasıyla bizler kendi öz denetimimizi yapmalıyız. Bizler siyasetçiler olarak üzerimize düşen görevi yapmaya hazırız." diye konuştu.

Vali Yazıcı: Basın Demokrasinin Olmazsa Olmasıdır
Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı "Demokraside yasama, yürütme ve yargının ayrı erkler olduğunu ve bunlar aktif çalıştığında demokrasinin iyi işlediğini, bunun yanında da dördüncü kuvvet olarak basının yer aldığına inanıyorum. Demokrasinin olmazsa olması olan bağımsız basın, işini adil, tarafsız doğruluktan ayrılmadan yerine getirmesi ülkemizin demokrasisine şehrimize demokratik anlayışına katkı sağlıyor." dedi.

BALIKESİR

10 Ocak 2020 Cuma

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