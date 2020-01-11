Balıkesir'de polis 12 aranan şahsı yakaladı

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Balıkesir polisi, il genelinde aranan şahıslara yönelik yaptığı operasyonlarda 12 kişiyi yakaladı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar yaptı. Çoğunluğu uyuşturucu ticareti suçlarından olmak üzere haklarında yakalama ve çeşitli hapis cezası bulunan toplam 12 kişi Balıkesir il merkezi, Burhaniye, Ayvalık ve Edremit ilçelerinde gözaltına aldı. Gözaltına alınan 12 kişi işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edildi.

BALIKESİR 11 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:53

GÜNEŞ 08:22

ÖĞLE 13:21

İKİNDİ 15:49

AKŞAM 18:10

YATSI 19:33

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