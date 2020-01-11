Balıkesir'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 kişiden 2'si tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak son 24 saatte yapılan 6 operasyonda toplam 7 kişi yakalandı. Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda 19,39 gram bonzai, 2 gram metamfetamin, 2 adet ruhsatsız tüfek, suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 315 TL ile 78 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Yakalanan zehir tacirlerinden 2'si tutuklanırken, diğer şüpheliler ile ilgili soruşturma devam ediyor.

BALIKESİR 11 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:53

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