Burhaniye'den her hafta Uludağ'a gezi düzenleniyor

"Ben hep hip hop'tım"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde hafta sonları düzenlenen tur gezilerine ilginin büyük olduğu açıklandı. Okulların ara tatilinde özellikle Uludağ'ın revaçta olduğunu bildiren tur şirketi başkanı Aydın Kılcı, bu nedenle her hafta Uludağ'a tur düzenlediklerini söyledi.

Cumartesi günü düzenledikleri turlarla ilçede Uludağ'ı görmeyenin kalmaması hedeflediklerini anlatan Kılcı, "Uludağ gezilerimiz sırasında Bursa’nın tarihi mekanlarını da gezdiriyoruz. Uludağ gezileri normalde 120 lira iken okulların ara tatilinde bu rakamı 90 liraya kadar düşürüyoruz” şeklinde konuştu.

BALIKESİR 11 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:53

GÜNEŞ 08:22

ÖĞLE 13:21

İKİNDİ 15:49

AKŞAM 18:10

YATSI 19:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.