AK Parti'li Ünal: Tehditleri, kaynağında karşılamak zorundayız

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bölgede istikrarı kurmak, bölgenin istikrarsızlaştırılmasına meydan vermemek için çalıştıklarını belirterek, "Kemal Kılıçdaroğlu `Suriye'de ne işimiz var, Libya´da ne işimiz var´ diyor ya, bizim her şeyden önce Türkiye'ye dönük tehditleri kaynağında karşılamak zorundayız" dedi.

Bir dizi ziyaret için Balıkesir'e gelen AK Parti'li Mahir Ünal, Manyas ilçesine bağlı Değirmenboğazı Mahallesi'nde AK Parti İl Başkanlığı´nı ziyaret etti. Esnafla sohbet eden Ünal, daha sonra öğle namazı için Alaca Mescit´e geldi. Burada gazetecilere ABD ile İran arasında yaşanan süreci değerlendiren Ünal, her şeyden önce Türkiye'ye dönük tehditleri kaynağında karşılamak zorunda olduklarını belirterek, şunları söyledi: "Karşılıklı olarak anlık görüşmeleri, değerli bakanımız yürütüyor. O yüzden bugün de gördüğüm kadarıyla konuya ilişkin bir açıklaması var. Bölgemizde bizim için şu anda önemli olan istikrar. Irak´ın yabancı güçlerin çatışma alanına dönüşmemesi, bölgede herhangi bir şekilde bir mezhep çatışmasının olmaması bunlar bizim Türkiye olarak önceliklerimiz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bölgede biz istikrarı kurmak, bölgenin istikrarsızlaştırılmasına meydan vermemek ve Türkiye'nin çıkarlarını, haklarını, sınır güvenliğini sağlamak ve Türkiye'ye dönük tehditleri de kaynağında karşılamak durumundayız. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu `Suriye'de ne işimiz var, Libya´da ne işimiz var´ diyor ya, bizim her şeyden önce Türkiye'ye dönük tehditleri kaynağında karşılamak zorundayız. Eğer Türkiye'ye dönük tehditleri kaynağında karşılamazsak, bu bizim için bir sınır güvenliği tehdidine bile dönüşebilir. Kaldı ki Türkiye bu konuda gerekli adımları atmıştır. Türkiye hem Doğu Akdeniz ile ilgili Libya ile ilgili yaptığı anlaşma hem de Suriye sınırında Türkiye'nin sınır güvenliğine dönük oluşturulan tehditleri bertaraf etmek için yaptığı mutabakat ve mutabakat muhtıraları ile bunları şu anda Türkiye büyük oranda aşmıştır."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Balıkesir Valiliği ziyaretlerinin ardından karayoluyla Ayvalık'a hareket edecek. Ünal'a Balıkesir programında AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Mustafa Canbey, Pakize Mutlu Aydemir ve Belgin Uygur, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Yücel Yılmaz ve partililer eşlik etti.

