Burhaniye’de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

"Ben hep hip hop'tım"

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Burhaniye ilçesinde, Çanakkaleİzmir karayolunda meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Adyar kavşağından ana yola çıkan Cemal Deniz yönetimindeki 34 GK 0527 plakalı otomobil, Ayvalık yönüne gitmekte olan Hüseyin Kavukçu yönetimindeki 34 ET 1373 plakalı otomobille çarpıştı. Araçlardan biri orta refüjdeki aydınlatma direğini devirirken, ters döndü. Kaza yeri can pazarına dönerken, otomobilde sıkışan Hüseyin Kavukçu, itfaiyenin müdahalesi ile otomobilden çıkarıldı. Ters dönen otomobilin sürücüsü Cemal Deniz ile yanında bulunan ikisi çocuk olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. Yaralılar, kaza yerine gelen ambulanslarla Burhaniye Devlet Hastanesine kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

BALIKESİR 12 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:53

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