20 yaşındaki genç, babasını av tüfeğiyle öldürdü Edremit'te köpek yüzünde çıkan tartışma kanlı bitti

Balıkesir’in Edremit ilçesinde 20 yaşındaki genç, köpeğini dövdüğü için tartıştığı babasını av tüfeği ile öldürdü.

Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde, Akçay Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, anne S.S. (42) ve baba A.S. (40) ile oğlu B.S. (20) arasında kahvaltı ederlerken, köpeğin dövülmesi meselesinden kavga çıktı. Bu sırada sinirlenen genç, babasının odasına giderek masanın arkasında bulunan av tüfeğine 2 adet fişek koyduktan sonra yeniden odaya gelerek babasının başına doğrultup ateş ederek öldürdü. Ardından zanlı tüfeği evde bıraktıktan sonra polis merkezine giderek teslim oldu. Polis olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlattı. Anne ve oğlun gözaltına alındığı olayla ilgili araştırma sürüyor.

BALIKESİR 12 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:53

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