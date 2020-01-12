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YORUM KURALLARINI OKUDUM

AK Parti'li Ünal: Türkiye daha yeni başlıyor

DHA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle kendi siyasal kültürünü, kendi demokrasi kültürünü oluşturarak, bölgesinde bağımsız bir güç olarak Türkiye, daha henüz yeni başlıyor. Buna olan umudumuzu ve inancımızı artırarak, yolumuza devam edeceğiz" dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, partisinin Balıkesir İl Teşkilatı'nca düzenlenen İl Danışma Meclisi toplantısına katıldı. Toplantıya, AK Parti Balıkesir milletvekilleri Mustafa Canbey, Pakize Mutlu Aydemir, Belgin Uygur, Adil Çelik, Yavuz Subaşı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Yücel Yılmaz, Balıkesir'in AK Parti ilçe başkanları ve belediye başkanları ile çok sayıda partili katıldı. Toplantıda konuşan Ünal, bu sürecin 150 yıl önce olduğu gibi yeniden büyük bir değişimin, dönüşümün ve kırılmanın eşiğinde olduğunu kaydederek, 150 yıl önce sanayi devriminin konuşulduğunu bugün ise dijital dönüşümün ve sonuçlarının konuşulduğunu belirtti. Ünal konuşmasını şöyle sürdürdü: 
"Bugün soğuk savaş sonrası dünya artık sona erdi. Bugün artık soğuk savaş yıllarının dünyası değil, Avrupa'nın, Amerika'nın merkez olmaktan nasıl çıktığını konuşuyoruz. Güç merkezlerinin Avrupa'dan ve Amerika'dan nasıl kaydığını biz değil onlar söylüyorlar. Bunu onlar da görüyorlar. Güç merkezleri bugün dünyada yer değiştiriyor. Sebebini size söyleyeyim, insanların üzerinde yükseldiği değerleri yok ederseniz, ne gücünüz kalır, ne kudretiniz kalır. İnsan bozuldu mu, elinizde hiçbir şey kalmaz. Bizi biz yapan kimliğimizi, maneviyatımızı korumamız gerekiyor. Arzumuzun, nefsimizin peşinden değil, davamızın peşinden koşmamız gerekiyor." 
'UMUDUMUZU VE İNANCIMIZI ARTIRARAK YOLA DEVAM EDECEĞİZ'
Türkiye'nin geçmişten bugüne geliştiğini ifade eden Mahir Ünal, "Eskiden Türkiye bütün tehditleri kendi içinde karşılamak zorunda kalıyordu. Ekonomik tehditlerini kendi içinde karşılamak zorunda kalır, terör tehditlerini kendi içinde karşılamak zorunda kalır, Türkiye'yi şu hale getirmişlerdi. Uzadığı zaman buda, kuruduğu zaman buda. Türkiye'yi ne oldururlar ne öldürürler. Türkiye'yi bu hale getirmişlerdi. Biz ne yaptık? Dedik ki 'Birilerinin artık bu ülkeyi budamasına müsaade etmeyeceğiz', o elleri kırdık hamdolsun. Türkiye'nin bundan sonraki süreçte bağımsız bir güç olarak bölgesinde nasıl bir belirleyici olduğunu aklımızdan çıkarmayalım. Türkiye ile ilgili umudumuzu ve inancımızı artırarak yolumuza devam edeceğiz. Biz hangi krizleri, hangi engelleri aştık, hep beraber hatırlıyoruz. Ve şunu unutmayın, Türkiye daha yeni başlıyor kardeşlerim. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle kendi siyasal kültürünü, kendi demokrasi kültürünü oluşturarak bölgesinde bağımsız bir güç olarak, Türkiye daha henüz yeni başlıyor. Buna olan umudumuzu ve inancımızı arttırarak, yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

BALIKESİR

12 Ocak 2020 Pazar

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