AK Parti İl Danışma Kurulu yapıldı Mahir Ünal: “Partiden gidenlerle işimiz olmaz”

AK Parti Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, partisinin il başkanlığı tarafından düzenlenen İl Danışma Meclisi Toplantısına katıldı. Avlu Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen İl Danışma Meclisi’nde teşkilat mensuplarına seslenen Mahir Ünal birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Dünyada artık bir değişim yaşandığına dikkat çeken Mahir Ünal, Avrupa ve Amerika’da aile toplumunun sona ermesiyle birlikte yok olan ahlak ve değerlerin toplumu da değiştirdiğini dile getirdi. Ünal, partiden ayrılarak gidenlere ihtiyaçlarının olmadığını da belirterek, önümüzdeki süreçte AK Parti’nin daha çok büyük hizmetlere imza atacağını vurguladı.



Yücel Yılmaz: “Şehrin her köşesine nasıl hizmet ederiz diye çalışıyoruz”

İl Başkanı Ekrem Başaran’ın selamlama konuşmasıyla başlayan İl Danışma Meclisi’nde daha sonra ilçe başkanları ve ilçe belediye başkanları adına birer konuşma gerçekleştirildi. Milletvekilleri adına yapılan konuşmanın ardından ise Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz kürsüye geldi. Yılmaz konuşmasında, “31 Mart'ta 10 belediye başkanımızla beraber görevi devraldık. 20 ilçe belediye başkanımız, teşkilatımız ve Cumhur İttifakı'nın tüm meclis üyeleri ile beraber şehrin her köşesine nasıl hizmet edeceğimizi planladığımız toplantılar yaptık. Ayrıca 36 bin vatandaşımız ve 1900'ün üzerinde kanaat önderi ile istişareler yaptık. AK Parti'nin bir düsturu var o da katılımcı belediyecilik yani istişareye dayalı belediyecilik. Bununla ilgili vazifelerimizi yerine getirmek için 20 ilçe belediye başkanımız ve teşkilatımızla bir araya geldik. 6 ayımızda; şehrin ihtiyaç duyduğu hizmetler neler? Hangi konularda hızlı hareket etmeliyiz? Neleri daha güzel hale getirebiliriz? sorularına yanıt aradık, stratejik planımızı tamamladık” dedi.



Mahir Ünal: “Bizim davamız kuru iktidar kavgası değil”

AK Parti Balıkesir İl Başkanlığı’nın düzenlediği İl Danışma Meclisi Toplantısında konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, bir sonuç almak için değil, sorumluluk sahibi oldukları için siyaset yaptıklarını hatırlattı. Ünal, “Müslüman'ın hırs sahibi değil azim ve gayret sahibidir. Hırs nefistendir. Azim ve gayret ise imandandır. Ahlakımızın temelini oluşturan şeyler bunlardır. Biz meselelere hırsla bakmadığımız için sonuç almak derdiyle hareket etmeyiz. Çünkü biz şuna inanırız. 'Gayret bizden, Tevfik Allah'tandır.' Biz sonuç almak için değil, gören ve sorumluluğunu yerine getirmek için çalışanlarız. Çünkü biz biliriz ki aldığımız her nefeste imtihan olanlarız. Bizim derdimiz, davamız kuru bir iktidar kavgası değil, bir ahlakı, bir imanı, bir inancı ayakta tutmak için savaşanlarız. Yoksa biz bu dünyaya kuru bir iktidar kavgası için gelmedik. İnsan olmayı, insanca yaşamayı, insanlığın üzerinde yükseldiği değerleri ayakta tutmak için geldik. O yüzden AK Parti partilerden bir parti değildir. AK Parti bir ahlak hareketidir, bir millet hareketidir. O yüzden AK Parti bizatihi milletin ta kendisidir. AK Parti bu milletin derdinin, davasının, kavgasının, iddiasının tarih içinden akıp gelen o büyük geleneğin bugünkü ismidir. O yüzden AK Partili olmak önemli bir ahlakı gerektirir. Ahlaklı bir duruşu gerektirir. AK Partili olmak hırsın, hasedin, kıskançlığın yanında değil, yardımlaşmanın merhametin, kardeşliğin, azmin, gayretin yanında olmaktır. O yüzden birilerinin hırs yaptığını gördüğünüzde onu uyarın. Birilerinin kıskançlıkla, hasetle davrandığını gördüğünüzde onu uyarın ama şuna da dikkat edin. Birbirimizin kalbini kırmayalım. Bir sürahi kırıldığında üzülen insan kardeşinin kalbi kırıldığında üzülmüyorsa orada bir sıkıntı vardır. Birbirinizin kalbini muhafaza etmeniz gerekir. Üzerinizdeki sorumluluk bunu gerektirir” diye konuştu.



“Avrupa ve Amerika merkez olmaktan çıktı”

Dünyada yaşanan değişim ve dönüşümle birlikte Avrupa ve Amerika’nın artık merkez olmaktan çıktığını dile getiren Mahir Ünal, “Bu gün içinde bulunduğumuz dünya tıpkı 150 yıl önce olduğu gibi yeniden büyük bir değişimin, dönüşümün ve kırılmanın eşiğinde. 150 yıl önce sanayi devrimini konuşuyorduk, bugün artık dijital dönüşümü ve sonuçlarını konuşuyoruz. Bu gün soğuk savaş sonrası dünya artık sona erdi. Bu gün artık soğuk savaş yıllarının dünyası değil, bu gün Avrupa’nın, Amerika’nın merkez olmaktan nasıl çıktığını konuşuyoruz. Bunu biz değil onlar söylüyor. Güç merkezlerinin Avrupa'dan ve Amerika’dan nasıl kaydığını onlar da görüyorlar. Neden güç merkezleri bu gün dünyada yer değiştiriyor? İnsanın üzerinde yükseldiği değerleri yok ederseniz ne gücünüz kalır, ne kudretiniz kalır. İnsan bozuldu mu elinizde hiçbir şey kalmaz. Bakın bu gün Amerika neyi tartışıyor biliyor musunuz? Amerika bu gün psikopatolojiyi tartışıyor. Yani anormal davranışlar psikolojisini konuşuyor. Hani biz psikopatlık dediğimiz şey var ya; bireylerde ortaya çıkan psikopatiyi tartışıyorlar. Bakıyorsunuz birisi eline bir silah alıyor, giriyor bir okula 20 kişiyi öldürüp çıkıyor. Neden? Çünkü değer, inanç kaybolduğu zaman, insan olmanın erdemi kaybolduğu zaman geriye psikopati kalıyor. Bugün Amerika’da yapılan araştırmalar, yazılan makaleler, üniversitelerin yaptığı araştırmalar bu psikopatolojinin artışındaki sebepler nelerdir sorusuna baktıklarında üç tane sebep ortayı çıkıyor. Birinci sebep artık aile mefhumunun maalesef gücünü kaybetmiş olması. Anne babaların çocuklarına değer aktaramıyor olmaları. Çocukların değer temelli yetişemiyor olması birinci sebep. İkinci sebep; düzen fikrinin kaybolmaya başlamasıdır. Artık insanların yasaya, hukuka, düzene riayet etme konusunda ciddi bir zaaf gösterdikleri ortaya çıkıyor. Üçüncü sebep de; batılı toplumlarda dinlerin birey üzerindeki etkisini kaybetmesi. Bu üç sebebi artık Avrupa ve Amerika merkezli toplumlarda ciddi anlamda bir maalesef psikopatoloji ortaya çıkardığını görüyoruz” ifadelerini kullandı.



“Amacınız ve derdiniz davanız olmalı”

Partili gençlere inançları ve değerlerini kaybetmemesi uyarısında bulunan Mahir Ünal, “Çünkü değer, inanç, insan olmanın erdemi kaybolduğu zaman geriye psikopati kalıyor. O halde bizim en çok değerlerimizi, inançlarımızı, bizi biz yapan kimliğimizi, maneviyatımızı korumamız gerekiyor. Arzumuzun, nefsimizin peşinden değil, derdimizin, davamızın peşinden koşmamız gerekiyor. Bir insanın kıymeti amacı kadardır. Sizin amacınız nefsiniz olmayacak. Sizin amacınız, derdiniz davanız olacak. Davanız da bu aziz milleti ayağa kaldırma ülküsü olacak. 15 Temmuz'da olduğu gibi yeri geldiğinde bu aziz millet için ölmek, ölümü göze almak olacak. Eğer birisinin gözünde, sesinde kaygı, endişe, korku görürseniz bu kutlu yürüyüşün geleceğine dair birilerinin endişe yaydığını görürseniz ondan uzak durun. Çünkü biz Recep Tayyip Erdoğan'ın gözlerinde hiçbir zaman kaygı ve endişe görmedik. Hiçbir zaman korku görmedik” dedi.



“Gidenlerle işimiz olmaz”

Türkiye’nin günümüzde dünyada oyun kurucu duruma geldiğini ve ülkenin üzerine yaptırım söylemlerinden korkmadıklarını dile getiren Mahir Ünal, “Önümüzde bir sınama var. O da AK Parti'nin teşkilat mensuplarının birbirleriyle olan hukuklarını korumak, kardeşliklerini muhafaza etmek ve ayeti kerimede ifade edildiği gibi 'Onlar bir binanın, bir duvarın tuğlaları gibidir' diye tabir edildiği şekliyle sizlerin bir duvarın tuğlaları gibi bir arada olmanız gerekiyor. Asla ayrılık ve gayrılık yok. Giden gitmiş, birileri istediklerini alamadıkları, istedikleri olmadıkları için. Birileri daha genel başkan olur olmaz kendisini lider sandıkları için. Bu teşkilat ve millet de 'Bir dakika bu milletin de siyasetin de lideri vardır' dediği için lider olamadığı için gidenler gitsin, zaten onlarla bizim işimiz olmaz. Biz kendi içimizde birliğimizi, beraberliğimizi devam ettireceğiz. 2023'e giderken kimlerin hangi tuzakları kurduklarına dikkat edin. Biz artık Türkiye'nin geldiği noktanın anlaşılması açısından bir bölge değerlendirmesi olarak size şunu söyleyeyim. Eskiden Türkiye bütün tehditleri kendi içinde karşılamak zorunda kalırdı. Ekonomik tehditleri, terör tehdidini kendi içinde karşılamak zorunda kalır, Türkiye'yi şu hale getirmişlerdi. 'Uzadığı zaman buda, kuruduğu zaman sula.' Türkiye'yi ne oldururlar, ne öldürürler, bu hale getirmişlerdi Türkiye'yi. Biz 'Birilerinin artık bu ülkeyi budamasına müsaade etmeyeceğiz' dedik, o elleri kırdık. Türkiye'nin bundan sonraki süreçte bağımsız bir güç olarak bölgesinde nasıl bir belirleyici olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Türkiye ile ilgili umudumuzu ve inancımızı artırarak yolumuza devam edeceğiz. Türkiye, daha yeni başlıyor. Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle kendi siyasal kültürünü, kendi demokrasi kültürünü oluşturarak bölgesinde bağımsız bir güç olarak daha henüz yeni başlıyor. Buna olan umudumuzu ve inancımızı artırarak yolumuza devam edeceğiz” diye konuştu.

Düzenlenen toplantıya İl Başkanı Ekrem Başaran, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti Milletvekilleri Adil Çelik, Belgin Uygur, Yavuz Subaşı, Mustafa Canbey, Pakize Mutlu Aydemir’in yanı sıra ilçe belediye başkanları, ilçe başkanları, gençlik ve kadın kolları başkan ve yöneticileriyle teşkilat mensupları katıldı.

