Erdek Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı toplandı

Erdek Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 2019 yılı içerisinde 4 milyon 190 bin 46 TL. 57 kuruş ayni ve nakdi yardımda bulundu

2020 yılının ilk Erdek Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyet Toplantısı Erdek Kaymakamı Ekrem Çalık başkanlığında kaymakamlık makamında gerçekleştirildi. Kaymakam Çalık başkanlığındaki toplantıda 2019 yılı Erdek Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nın faaliyetleri değerlendirildi. Toplam 2 bin Genel Sağlık Sigortası Gelir Tespiti hane dosyasının bulunduğu bilgisi verilen, vakıfta bin hanenin aktif yardım dosyasının yer aldığı açıklandı. 290 haneye 154 bin 469,29 TL nakdi şartlı eğitim yardımında bulunulduğu açıklandı. Merkezî olarak 824 haneye 3 milyon 444 bin 56 TL 73 kuruş nakdi yardımda bulunulduğu, vakfın öz kaynakları ve merkezi olarak yapılan ayninakdi yardımlar toplamının 4 milyon 190 bin 46 TL. 57 kuruş olarak gerçekleştiği, vakıfça 14 haneye grup bazlı gelir getirici besicilik projesi ve 1 haneye yorgancılık projesi uygulandığı, 1 hak sahibinin tüm geri ödemelerini yaptığı, diğer hak sahipleri için yapılandırmaya gidildiği açıklandı.

BALIKESİR 13 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:53

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