TEKSÜT Bandırma BK, Yunanistan'da A.E.K. Basketbol'a konuk oluyor

- FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi 2019-2020 sezonu B Grubu 11. hafta karşılaşmasında TEKSÜT Bandırma BK, yarın saat 20.00'de OAKA Olympic Hall´da Yunanistan temsilcisi A.E.K.´e konuk olacak.
TEKSÜT Bandırma BK, FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu 11. Hafta karşılaşmasında yarın saat 20.00´de Yunanistan temsilcisi A.E.K.´e konuk olacak. Karşılaşmayı Saverio Lanzarini (İtalya), Martin Horozov (Bulgaristan) ve Valentin Oliot (Fransa) hakem üçlüsü yönetecek.
Yeşil-Beyazlılar Avrupa´da bugüne kadar çıkmış olduğu 203 karşılaşmada 114 galibiyet, 88 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde etti. FIBA Şampiyonlar Ligi´nde dördüncü sezonunu oynayan ve geçtiğimiz ay açıklanan istatistiklerde Ligin en başarılı 3. takımı olan Bandırma ekibi, geçtiğimiz yıl da aynı Kupada Son 16 Turu´nda oynama başarısı göstermişti.
TEKSÜT Bandırma BK geçtiğimiz hafta İspanya´da konuk olduğu San Pablo Burgos´a 92-84 mağlup olurken, A.E.K. (Yunanistan) de deplasmanda konuk olduğu Telenet Giants Antwerp´e 73-61 mağlup olmuştu. TEKSÜT Bandırma BK, deplasmanda konuk olacağı zorlu A.E.K. karşılaşmasından galibiyet ile ayrılmanın planlarını yapıyor.
BALIKESİR
13 Ocak 2020 Pazartesi
- İMSAK 06:53
- GÜNEŞ 08:21
- ÖĞLE 13:22
- İKİNDİ 15:50
- AKŞAM 18:12
- YATSI 19:35