Eski lastikler hayvanlara barınak oluyor

Susurluk Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü koordinasyonunda yapılan çalışmalarla, ömrünü tamamlamış araç lastiklerinden sokak hayvanlarına barınak yapılıyor. Belediye ekipleri karla mücadele için ekipleri hazır tutuyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, "ömrünü tamamlamış lastiklerden yapılan 10 adet barınak ile hem kış mevsimini göz önünde bulundurarak hayvanlara barınak sağlıyoruz, hem de geri dönüşüme kazandırılarak çevre bilincinin yaygınlaştırılmasına hizmet ediyoruz" denildi.

BALIKESİR 13 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:53

GÜNEŞ 08:21

ÖĞLE 13:22

İKİNDİ 15:50

AKŞAM 18:12

YATSI 19:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.