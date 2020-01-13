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Belediye ekipleri karla mücadele ediyor

İHA

Susurluk Belediyesi ekipleri, kar yağışının yoğun olduğu Kiraz ve Reşadiye mahallerinin yollarını greyderlerle açık tutmaya çalışıyor.

Belediye ekipleri karla mücadele ediyor

Susurluk Belediyesi ekipleri, kar yağışının yoğun olduğu Kiraz ve Reşadiye mahallerinin yollarını greyderlerle açık tutmaya çalışıyor.
Ekipler yolların kardan kapanmaması için seferber oldu. Kar yağışının ardından tedbir alındığını söyleyen Başkan Nurettin Güney, karla mücadele programını uygulamaya geçirdiklerini söyledi. Başkan Güney, karla mücadele için koordineli bir şekilde muhtemel durumlara karşı hazır olduklarını ifade etti.

BALIKESİR

13 Ocak 2020 Pazartesi

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