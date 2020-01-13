Muhammedjan Turdiyev Balıkesirli Sanatseverlerle Buluştu

Uluslararası alanda tanınmış keman öğretmeni Muhammedjan Turdiyev Master Class keman atölyeleri ile bilgi ve birikimlerini sanatseverlerle paylaştı.

Türk Eğitim Vakfı, Atelier Fiori 52 ve Ala Sanat Akademisi ortaklığıyla Balıkesir’e gelen ünlü keman öğretmeni Muhammedjan Turdiyev haftasonu gerçekleştirilen organizasyon ile kemana ilgi duyan çocuk genç ve yetişkin bireylere keman eğitimi, teknik konular ve tecrübelerini paylaştı.

Keman çalma konusunda belirli bir seviyeye gelmiş kişilere püf noktalardan bahseden Muhammedjan Turdiyev kemanın en zor enstrümanlardan biri olduğunu belirtirken aynı zamanda çalması en keyifli müzik aletlerinden biri olduğunu vurguladı. Eğitime gelenlerle birlikte keman çalan ve püf noktalar hakkında da bilgiler veren Muhammedjan Turdiyev bazı konular hakkındaki bilgileri hayat tecrübeleriyle betimleyerek anlattı. Önemli bir keman öğretmeninden eğitim almanın mutluluğunu yaşayan Balıkesirli sanatseverler ise organizasyondan oldukça memnun kaldılar.

Programın sonrasında ise Atelier Fiori 52'de Türk Eğitim Vakfı yararına konser verildi.

BALIKESİR 13 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:53

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