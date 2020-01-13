"Ben hep hip hop'tım"

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Balıkesirspor forması giyen Furkan Çil, Altınordu'ya transfer oldu.

Balıkesirspor altyapısında yetişen orta saha oyuncusu Furkan Çil, Altınordu ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. 26 yaşındaki futbolcu daha önce, Keçiören Sportif, Sarayköy 1926, Derincespor, Düzcespor, Bayrampaşa gibi kulüplerde kiralık olarak forma giydikten sonra son 2.5 sezonda Balıkesirspor ile TFF 1. Lig'de mücadele etti. Furkan, ligde toplam 69 maçta 2 gol kaydetti.

BALIKESİR 13 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:53

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