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Sındırgı’dan İdlib’e yardım tırı

İHA

Sındırgı Belediyesi organizasyonunda, İHH, STK'lar, siyasi partiler ve derneklerin katılımı ile Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan yardım çadırında toplanan yardım malzemelerini taşıyan tır, İdlib'e doğru yola çıktı.

Sındırgı’dan İdlib’e yardım tırı

Sındırgı Belediyesi organizasyonunda, İHH, STK’lar, siyasi partiler ve derneklerin katılımı ile Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan yardım çadırında toplanan yardım malzemelerini taşıyan tır, İdlib'e doğru yola çıktı.
Sındırgı genelinde tüm vatandaşların seferber olduğu yarım kampanyasında toplanan yardım malzemelerini taşıyan tır, dualar eşliğinde Sındırgı Cumhuriyet Meydanı'ndan uğurlandı. Yardımların toplanmasında ve tıra yüklenmesinde Sındırgı belediye personeli başta olmak üzere gencinden yaşlısına gönüllü vatandaşlar seferber oldu. Engellerine aldırmadan tırın yüklenmesine yardımcı olan vatandaşlardan okullarında yardım toplayarak çadıra getiren öğrencilere kadar herkes Sındırgı'nın yardımseverliğini gözler önüne serdi.
Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş yaptığı açıklamada, “Bu ortamda hayırda yarışmak lazım, şerde ise hiç yanına yaklaşmamak lazım. Sındırgı ise yıllar boyunca bunu yaptı. Bizler de elimizden geldiğince nerede bir mazlum varsa nerede bir gözyaşı varsa, onu dindirmek için elimizden ne geliyorsa onu yapmaya çalıştık. Çünkü doğudaki bir Müslümanın ayağına diken batsa, batıdaki ancak onun acısını hissederse Müslümanız. Destek olan STK’lara, bütün vatandaşlarımıza, siyasi parti temsilcilerine teşekkür ediyorum. Yardımlarınızı Allah kabul etsin. Oradaki bir kardeşimizin mutluluğuna vesile olabiliyorsak ne mutlu bizlere" dedi.
Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törene Belediye Başkanı Ekrem Yavaş'ın yanı sıra, İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı Yusuf Tülün, İHH Balıkesir İl Başkanı Fatih Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muzaffer Çakır, siyasi parti temsilcileri, STK başkanları ve üyeleri katıldı.

BALIKESİR

13 Ocak 2020 Pazartesi

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