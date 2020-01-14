Balıkesir'de otomobil direğe çarptı: 2 yaralı

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Balıkesir'in Erdek ilçesinde otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Olay, ErdekBandırma karayolu Erdek İtfaiye Grup Amirliği Hizmet Binası’nın yer aldığı kavşakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Bandırma istikametinden Erdek’e gelmekte olan Tayfun K. idaresindeki 10 ACN 293 plakalı otomobil, Erdek İtfaiye Grup Amirliğinin bulunduğu Migros Kavşağı’nda kaldırım üstündeki beton direğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle adeta hurdaya dönen araçtaki sürücü Tayfun K. ve arkadaşı Erkan G. yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince çıkarılarak 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Erdek Emniyet Müdürlüğünde görevli trafik polisleri önlem alarak yolu bir süre trafiğe kapattı. Otomobilin çekici vasıtasıyla kaldırılarak, itfaiye ekiplerince yolun temizlenmesinden sonra yol yeniden trafiğe açıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

BALIKESİR 14 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:53

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