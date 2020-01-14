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Mandıra değil meslek lisesi Yoğurt mayalayan öğrenciler 6 tonluk satış yaptı Öğrenciler hem sağlıklı ...

İHA

Balıkesir Fahri Kiraz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Gıda Teknolojileri bölümü öğretmen ve öğrencileri okulda kurulan atölyede yağlı inek sütünden doğal mayalı yoğurt üretiyor. 1,5 ayda toplam 6 ton yoğurt üreten Fahri Kiraz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, ürettikleri yoğurdu toptan ve perakende olarak satıyor.
Fahri Kiraz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Gıda Teknolojileri bölümünde üretilen yoğurtlarda kütlece en az yüzde 3,5 süt yağı, yüzde 4 süt proteini bulunuyor. Tarım ve Orman Bakanlığından gerekli izinlerin alındığı yoğurt üretimi ayrıca Türk Gıda Kodeksi Fermente Süt Ürünleri Tebliğine uygun yapılıyor. Yoğurt üretimi öncesinde öğrenciler gelen sütlerin yağ oranını ve bakteri oranını ölçerek sütlerin kalitesini belirleyerek üretim yapıyor.

Gıda Teknolojileri öğretmeni Semih Kanatlar: “6 tona yakın yoğurt ürettik”
Fahri Kiraz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Gıda Teknolojileri öğretmeni, Gıda Mühendisi Semih Kanatlar, kurulan atölye ile ilgili yaptığı açıklamada, “Balıkesir ili Altıeylül ilçesi Fahri Kiraz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Gıda Teknolojisi alanı olarak öğrencilerimizle beraber yağlı inek sütü ve doğal yoğurt mayasından üretilen, kütlece en az yüzde 3,5 süt yağı ve yüzde 4 süt proteini içeren, Tarım ve Orman Bakanlığından gerekli izinleri, onayları alınmış, Türk Gıda Kodeksi Fermente Süt Ürünleri Tebliğine uygun olarak kaliteli, sağlıklı, doğal, hiçbir şekilde katkı maddesi içermeyen yoğurtlar üretmekteyiz. Şu ana kadar 6 tona yakın yoğurt üretimi yapmış bulunmaktayız. Bu yoğurtlarımız iki farklı ambalajda sunulmakta; bunların bir tanesi 10 litrelik ambalajda Milli Eğitim Bakanlığına bağlı pansiyonlarda kalan öğrencilerimize göndermekteyiz. Diğer kısmı ise 2 kilo olarak perakende halkımıza satış yapmaktayız. Bu projenin amacı; öğrencilerimizin okulda aldığı teorik bilgileri bu üretim tesisinde pratik bilgilere çevirmek ve bu üretilen yoğurtların elde edilen kârlarından öğrencilerimize bir miktar pay ayırmak olup, bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Müdür Yardımcısı Fatih Saffet Erciyas: “Okul pansiyonlarına ve vatandaşlara satışını yapıyoruz”
Fahri Kiraz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Teknik Müdür Yardımcısı Fatih Saffet Erciyas üretim atölyesinin kuruluşuyla ilgili olarak, “Burada öğrencilerimizin alanlarında uzmanlaşması için aldıkları eğitimin günlük yaşantılarında, ellerindeki mesleklerine uygulayabilmeleri için eğitim vermekteyiz. Burada öğrenciler doğal, sağlıklı yoğurt üretimine alanında uzman öğretmenlerimizle beraber katılmaktadırlar. Burada üretilen yoğurtlarımızı pansiyonlarımıza, anaokullarımıza toptan şekilde vermekteyiz. Aynı zamanda okulumuzda satış şubemiz bulunmaktadır. Kendi okulumuza gelerek vatandaşlarımız da bu yoğurtlardan satın alabilirler, bundan faydalanabilirler. Atölyemiz Güney Marmara Kalkınma Ajansı desteğiyle kurulmuştur. Milli Eğitim Bakanlığımızın da bize desteği olmuştur burasının kurulmasında ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Emine Karakaş: “Okul bu işi yapmayı bana sevdirdi”
Yoğurt üretimine katılan okul öğrencisi Emine Karakaş ise evde şimdiye kadar yoğurt mayalamadığını, atölye sayesinde bunu öğrendiğini belirterek, “Burada insanlar için sağlıklı yoğurt yapıyoruz. Ben daha önce evde hiç yoğurt mayalamadım, burada ilk defa yapıyorum. Normalde böyle iş yapmasını sevmem ama okulda bu işi yapmak hoşuma gitmeye başladı. Bölüm hocamız Semih Kanatlar öğretmenimize teşekkür ederim, okulun da bize sunduğu katkılar için teşekkür ederim” dedi.
Balıkesir’deki okulda üretilen yoğurtlar 10 litrelik ambalajlarda okul pansiyonları ve ana okullarına toptan verilirken, okulda kurulan satış ofisinde ise vatandaşlara yönelik 2 kiloluk ambalajlarda satışı yapılıyor.

BALIKESİR

14 Ocak 2020 Salı

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