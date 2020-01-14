Edremit Mimarlar Odası yeni yönetiminden Kaymakam Sırmalı’ya ziyaret

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Mimarlar Odası Edremit Temsilciliği yeni yönetimi, Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı’yı makamında ziyaret etti.

Edremit ilçesinde yapılacak çalışmaların dile getirildiği ziyarette Kaymakam Ali Sırmalı, Edremit Kaymakamlığı öncülüğünde yürütülen “Tarihi Edremit Evleri Gün Yüzüne Çıkıyor” Sokak Sağlıklaştırılması projesi hakkında bilgiler verdi.

Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Sırmalı, Mimarlar Odası Edremit Temsilciliği Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Ünlü ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederek, mesleki çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diledi.

Mimarlar Odası Edremit Temsilciliği Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Ünlü Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı’ya, Edremit’e kazandırdığı projelerden ve yürüttüğü başarılı çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

Ziyarette; Edremit Mimarlar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Ünlü, Sekreter Yusuf Korar, Sayman Üye Ali Serdar Dumanlı, Yönetim Kurulu Üyesi Anıl Bayram, Büşra Sakaroğlu ve Personel Seren Dinçgüven katıldı.

BALIKESİR 14 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:53

GÜNEŞ 08:21

ÖĞLE 13:22

İKİNDİ 15:51

AKŞAM 18:13

YATSI 19:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.